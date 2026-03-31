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Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Chapiteau Capbreton

Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Chapiteau Capbreton vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Chapiteau

Adresse : 1 Rue Pierre Dessis

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : 2026-05-15T14:00:00

Fin : 2026-05-15T15:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 15:00:00

Date(s) :
2026-05-15

LA FEMME MOUSTIQUE DE Mélancolie Motte
Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir.

14H > 15H DÈS 8 ANS
LA FEMME MOUSTIQUE DE Mélancolie Motte
Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir.

14H > 15H DÈS 8 ANS   .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02  festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte

LA FEMME MOUSTIQUE by Mélancolie Motte
A monstrously powerful story about daring to express oneself in a world under dictatorships big and small, and taking the risk of growing up.

2PM > 3PM AGES 8 AND UP

L’événement Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS

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