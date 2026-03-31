Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Chapiteau Capbreton
Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Chapiteau Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 15:00:00
Date(s) :
2026-05-15
LA FEMME MOUSTIQUE DE Mélancolie Motte
Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir.
14H > 15H DÈS 8 ANS
LA FEMME MOUSTIQUE DE Mélancolie Motte
Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir.
14H > 15H DÈS 8 ANS .
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte
LA FEMME MOUSTIQUE by Mélancolie Motte
A monstrously powerful story about daring to express oneself in a world under dictatorships big and small, and taking the risk of growing up.
2PM > 3PM AGES 8 AND UP
L’événement Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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