Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Chapiteau Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-15 15:00:00

Date(s) :

2026-05-15

LA FEMME MOUSTIQUE DE Mélancolie Motte

Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir.

14H > 15H DÈS 8 ANS

LA FEMME MOUSTIQUE DE Mélancolie Motte

Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir.

14H > 15H DÈS 8 ANS .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte

LA FEMME MOUSTIQUE by Mélancolie Motte

A monstrously powerful story about daring to express oneself in a world under dictatorships big and small, and taking the risk of growing up.

2PM > 3PM AGES 8 AND UP

L’événement Festival du Conte Conte audio La femme moustique de Mélancolie Motte Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS