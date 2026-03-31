Festival du Conte Conte audio Mildiou de Gérard Potier Chapiteau Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Conte audio Mildiou de Gérard Potier

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 15:00:00

Date(s) :

2026-05-16

MILDIOU DE Gérard Potier

À l’issue de ce voyage fantastique et plein de surprises, Mildiou finira-t-il par trouver sa place dans sa famille ?

14H > 15H DÈS 8 ANS

MILDIOU DE Gérard Potier

À l’issue de ce voyage fantastique et plein de surprises, Mildiou finira-t-il par trouver sa place dans sa famille ?

14H > 15H DÈS 8 ANS .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Conte audio Mildiou de Gérard Potier

MILDIOU DE Gérard Potier

At the end of this fantastic journey full of surprises, will Mildiou finally find his place in his family?

14H > 15H FROM 8 YEARS

L’événement Festival du Conte Conte audio Mildiou de Gérard Potier Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS