Meyssac

Festival du Conte Coquelicontes à Meyssac Le Baobab à Plumes

Salle Versailles Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Le Festival itinérant du Conte Coquelicontes en Corrèze et en Creuse est né d’une initiative commune aux trois départements de l’ex-Limousin, dont le but est le développement de l’activité économique et culturelle en Limousin et sur sa périphérie dans un objectif d’intérêt général.

L’histoire une petite graine curieuse parcourt le globe en sautant de plumage en plumage. Insatiable, elle écoute les histoires des humains, du vent, des oiseaux, et des entrailles de la terre. Elle veut être arbre mais aussi voler dans l’infini du ciel. C’est un voyage de la mythologie inuit, aux légendes irlandaises en passant par les traditions caraïbes. Des contes qui ont du cœur et de la malice pour faire grandir l’envie de réaliser ses rêves, même quand cela semble mal parti !

Contée, dansée et chantée par Vi Indigaïa .

Salle Versailles Meyssac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 38 22

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English : Festival du Conte Coquelicontes à Meyssac Le Baobab à Plumes

L’événement Festival du Conte Coquelicontes à Meyssac Le Baobab à Plumes Meyssac a été mis à jour le 2026-05-01 par Corrèze Tourisme