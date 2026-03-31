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Festival du conte Dictée dessinée Capbreton

Festival du conte Dictée dessinée Capbreton

Festival du conte Dictée dessinée Capbreton vendredi 15 mai 2026.

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : 2026-05-15T15:00:00

Fin : 2026-05-15T16:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Festival du conte Dictée dessinée

Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :
2026-05-15

DICTÉE DESSINÉE
Pour cet atelier, pas question d’orthographe mais de crayons… On dessine, trace, colorie au fur et à mesure de la lecture d’une histoire.

15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS
DICTÉE DESSINÉE
Pour cet atelier, pas question d’orthographe mais de crayons… On dessine, trace, colorie au fur et à mesure de la lecture d’une histoire.

15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS   .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02  festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Dictée dessinée

DRAWN DICTATION
This workshop is all about pencils, not spelling? We draw, trace and color as we read a story.

3 PM > 4 PM MEDIA STAND AGE 6 AND UP

L’événement Festival du conte Dictée dessinée Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS

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