Festival du conte Dictée dessinée Capbreton
Festival du conte Dictée dessinée Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du conte Dictée dessinée
Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 16:00:00
Date(s) :
2026-05-15
DICTÉE DESSINÉE
Pour cet atelier, pas question d’orthographe mais de crayons… On dessine, trace, colorie au fur et à mesure de la lecture d’une histoire.
15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS
DICTÉE DESSINÉE
Pour cet atelier, pas question d’orthographe mais de crayons… On dessine, trace, colorie au fur et à mesure de la lecture d’une histoire.
15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS .
Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du conte Dictée dessinée
DRAWN DICTATION
This workshop is all about pencils, not spelling? We draw, trace and color as we read a story.
3 PM > 4 PM MEDIA STAND AGE 6 AND UP
L’événement Festival du conte Dictée dessinée Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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