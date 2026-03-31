Capbreton

Festival du conte Jérôme Rouger Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie

34 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 16:15:00

Date(s) :

2026-05-16

Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence les questions des droits de la poule.

Conférence spectaculaire

Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf.

De et avec Jérôme Rouger En coréalisation avec l’OARA

SAMEDI 16 MAI 15H SALLES MUNICIPALES

DÈS 12 ANS 1H15 TARIF A .

34 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Jérôme Rouger Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie

But why do chickens feel the need to stick together, in conditions that seem so unenviable? Professor Rouger, director of the School of Mobile Agriculture, discusses the rights of the hen in this lecture.

L’événement Festival du conte Jérôme Rouger Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS