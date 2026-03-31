Festival du Conte Jeux Géants Capbreton
Festival du Conte Jeux Géants Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Jeux Géants
Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Découvrez les jeux géants de la ludothèque sur le stand au cœur du Village.
Stand Média/ Tout public
Découvrez les jeux géants de la ludothèque sur le stand au cœur du Village.
Stand Média/ Tout public .
Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Jeux Géants
Discover giant games from the toy library at the stand in the heart of the Village.
Media Stand/ General public
L’événement Festival du Conte Jeux Géants Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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