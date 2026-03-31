Capbreton

Festival du Conte Jeux Géants

Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Découvrez les jeux géants de la ludothèque sur le stand au cœur du Village.

Stand Média/ Tout public

Découvrez les jeux géants de la ludothèque sur le stand au cœur du Village.

Stand Média/ Tout public .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Jeux Géants

Discover giant games from the toy library at the stand in the heart of the Village.

Media Stand/ General public

L’événement Festival du Conte Jeux Géants Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS