Festival du Conte Lecture animée Printemps Chapiteau Capbreton
Festival du Conte Lecture animée Printemps Chapiteau Capbreton samedi 16 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Lecture animée Printemps
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16 16:45:00
Date(s) :
2026-05-16
LECTURE ANIMÉE PRINTEMPS
Découvrez les histoires, jeux de doigts et comptines racontés par Le Chant des histoires.
16H > 16H45 CHAPITEAU 3 À 6 ANS
LECTURE ANIMÉE PRINTEMPS
Découvrez les histoires, jeux de doigts et comptines racontés par Le Chant des histoires.
16H > 16H45 CHAPITEAU 3 À 6 ANS .
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Lecture animée Printemps
SPRING ANIMATED READING
Discover the stories, fingerplays and rhymes told by Le Chant des histoires.
16H > 16H45 BIG TOP 3 TO 6 YEARS
L’événement Festival du Conte Lecture animée Printemps Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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