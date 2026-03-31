Festival du Conte Lecture animée Printemps Chapiteau Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Lecture animée Printemps

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 16:45:00

Date(s) :

2026-05-16

LECTURE ANIMÉE PRINTEMPS

Découvrez les histoires, jeux de doigts et comptines racontés par Le Chant des histoires.

16H > 16H45 CHAPITEAU 3 À 6 ANS

LECTURE ANIMÉE PRINTEMPS

Découvrez les histoires, jeux de doigts et comptines racontés par Le Chant des histoires.

16H > 16H45 CHAPITEAU 3 À 6 ANS .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Lecture animée Printemps

SPRING ANIMATED READING

Discover the stories, fingerplays and rhymes told by Le Chant des histoires.

16H > 16H45 BIG TOP 3 TO 6 YEARS

L’événement Festival du Conte Lecture animée Printemps Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS