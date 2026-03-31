Festival du Conte Lecture Kamishibaï jardin public Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Lecture Kamishibaï

jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:30:00

fin : 2026-05-15 11:15:00

Date(s) :

2026-05-15

LECTURE KAMISHIBAÏ

Partagez un moment d’évasion et d’émotion autour d’histoires mises en scène dans un joli petit théâtre en bois par Lalilou livres.

10H30 > 11H15 CHAPITEAU 1 À 3 ANS

LECTURE KAMISHIBAÏ

Partagez un moment d’évasion et d’émotion autour d’histoires mises en scène dans un joli petit théâtre en bois par Lalilou livres.

10H30 > 11H15 CHAPITEAU 1 À 3 ANS .

jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Lecture Kamishibaï

KAMISHIBAI READING

Share a moment of escape and emotion around stories staged in a pretty little wooden theater by Lalilou livres.

10:30 AM > 11:15 AM BIG TOP 1 TO 3 YEARS

L’événement Festival du Conte Lecture Kamishibaï Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS