Festival du Conte Lecture Kamishibaï jardin public Capbreton
Festival du Conte Lecture Kamishibaï jardin public Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Lecture Kamishibaï
jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15 11:15:00
Date(s) :
2026-05-15
LECTURE KAMISHIBAÏ
Partagez un moment d’évasion et d’émotion autour d’histoires mises en scène dans un joli petit théâtre en bois par Lalilou livres.
10H30 > 11H15 CHAPITEAU 1 À 3 ANS
LECTURE KAMISHIBAÏ
Partagez un moment d’évasion et d’émotion autour d’histoires mises en scène dans un joli petit théâtre en bois par Lalilou livres.
10H30 > 11H15 CHAPITEAU 1 À 3 ANS .
jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Lecture Kamishibaï
KAMISHIBAI READING
Share a moment of escape and emotion around stories staged in a pretty little wooden theater by Lalilou livres.
10:30 AM > 11:15 AM BIG TOP 1 TO 3 YEARS
L’événement Festival du Conte Lecture Kamishibaï Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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