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Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane Chapiteau Capbreton

Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane Chapiteau Capbreton samedi 16 mai 2026.

Lieu : Chapiteau

Adresse : 1 Rue Pierre Dessis

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : 2026-05-16T11:00:00

Fin : 2026-05-16T12:00:00

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Capbreton

Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces
Adèle Zouane
SAMEDI À 11H
Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces
Alberto García Sánchez
VENDREDI À 11H   .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 24 95  festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane

Bookshop corner
The Le Vent Délire bookshop in Capbreton will be transporting some of its treasures and welcoming festival artists for discussions around their work.

Meetings Signing sessions
Adèle Zouane
SATURDAY AT 11 AM

L’événement Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS

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