Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane Chapiteau Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Coin librairie

La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces

Adèle Zouane

SAMEDI À 11H

Coin librairie

La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces

Alberto García Sánchez

VENDREDI À 11H .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 24 95 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane

Bookshop corner

The Le Vent Délire bookshop in Capbreton will be transporting some of its treasures and welcoming festival artists for discussions around their work.

Meetings Signing sessions

Adèle Zouane

SATURDAY AT 11 AM

L’événement Festival du Conte Rencontre dédicace Adèle Zouane Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS