Festival du Conte Rencontre dédicace Alberto Garcia Sanchez Chapiteau Capbreton
Festival du Conte Rencontre dédicace Alberto Garcia Sanchez Chapiteau Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Rencontre dédicace Alberto Garcia Sanchez
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 11:00:00
fin : 2026-05-15 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.
Rencontres Dédicaces
Alberto García Sánchez
VENDREDI À 11H
Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.
Rencontres Dédicaces
Alberto García Sánchez
VENDREDI À 11H .
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 24 95 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Rencontre dédicace Alberto Garcia Sanchez
Bookshop corner
The Le Vent Délire bookshop in Capbreton will be transporting some of its treasures and welcoming festival artists for discussions around their work.
Meetings Signing sessions
Alberto García Sánchez
FRIDAY AT 11 A.M
L’événement Festival du Conte Rencontre dédicace Alberto Garcia Sanchez Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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