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Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Chapiteau Capbreton

Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Chapiteau Capbreton vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Chapiteau

Adresse : 1 Rue Pierre Dessis

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : 2026-05-15T16:00:00

Fin : 2026-05-15T17:00:00

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces
Macha Léon et les Éditions de la Crypte
VENDREDI À 16H
Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces
Macha Léon et les Éditions de la Crypte
VENDREDI À 16H   .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 24 95  festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte

Bookshop corner
The Le Vent Délire bookshop in Capbreton will be transporting some of its treasures and welcoming festival artists for discussions around their work.

Meetings Signing sessions
Macha Léon and Éditions de la Crypte
FRIDAY AT 4PM

L’événement Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS

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