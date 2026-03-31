Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Chapiteau Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Coin librairie

La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces

Macha Léon et les Éditions de la Crypte

VENDREDI À 16H

Coin librairie

La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.

Rencontres Dédicaces

Macha Léon et les Éditions de la Crypte

VENDREDI À 16H .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 24 95 festivals@capbreton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte

Bookshop corner

The Le Vent Délire bookshop in Capbreton will be transporting some of its treasures and welcoming festival artists for discussions around their work.

Meetings Signing sessions

Macha Léon and Éditions de la Crypte

FRIDAY AT 4PM

L’événement Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS