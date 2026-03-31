Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Chapiteau Capbreton
Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Chapiteau Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.
Rencontres Dédicaces
Macha Léon et les Éditions de la Crypte
VENDREDI À 16H
Coin librairie
La librairie Le Vent Délire de Capbreton transporte une partie de ses trésors et accueille les artistes du festival pour des échanges autour de leurs œuvres.
Rencontres Dédicaces
Macha Léon et les Éditions de la Crypte
VENDREDI À 16H .
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 24 95 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte
Bookshop corner
The Le Vent Délire bookshop in Capbreton will be transporting some of its treasures and welcoming festival artists for discussions around their work.
Meetings Signing sessions
Macha Léon and Éditions de la Crypte
FRIDAY AT 4PM
L’événement Festival du Conte Rencontre dédicace Macha Léon et les Éditions de la Crypte Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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