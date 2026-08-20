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AGENDA · Rennes-le-Château

Festival du Conte – Rennes-le-Château Domaine de l’Abbé Saunière Rennes-le-Château

samedi 29 août 2026 · Domaine de l'Abbé Saunière · Rennes-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Domaine de l'Abbé Saunière
Adresse
Rennes-le-Château
Ville
Rennes-le-Château

Festival du Conte – Rennes-le-Château Domaine de l’Abbé Saunière Rennes-le-Château 29 et 30 août

Contes à rire, à frissonner, à rêver

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T21:00:00.000+02:00

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Domaine de l’Abbé Saunière Rennes-le-Château Rennes-le-Château


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