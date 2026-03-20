Festival du CPES théâtre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowki

Festival du CPES théâtre

Présentation des travaux personnels des étudiant·es du département théâtre

Présentation des travaux personnels des étudiant·es du département théâtre

Du lundi 15 juin 2026 au mardi 16 juin 2026 :

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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