Festival du CPES théâtre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Festival du CPES théâtre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 15 juin 2026.
Auditorium Marcel Landowki
Festival du CPES théâtre
Présentation des travaux personnels des étudiant·es du département théâtre
Présentation des travaux personnels des étudiant·es du département théâtre
Du lundi 15 juin 2026 au mardi 16 juin 2026 :
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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