Informations pratiques

Le Tréport

Festival du film d’animation

Dans les Villes Soeurs Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-12

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-12

Projections, expositions, ciné-concert, masterclass, ateliers, rencontres. .

Dans les Villes Soeurs Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie affavs76.80@gmail.com

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English : Festival du film d’animation

L’événement Festival du film d’animation Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers