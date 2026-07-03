AGENDA · Le Tréport
Festival du film d’animation Le Tréport
lundi 12 octobre 2026 · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Festival du film d’animation
Dans les Villes Soeurs Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-12
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-12
Projections, expositions, ciné-concert, masterclass, ateliers, rencontres. .
Dans les Villes Soeurs Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie affavs76.80@gmail.com
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English : Festival du film d’animation
L’événement Festival du film d’animation Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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