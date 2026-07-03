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AGENDA · Le Tréport

Festival du film d’animation Le Tréport

lundi 12 octobre 2026 · Le Tréport

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
Dans les Villes Soeurs
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Festival du film d’animation

Dans les Villes Soeurs Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-12
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-12

Projections, expositions, ciné-concert, masterclass, ateliers, rencontres.   .

Dans les Villes Soeurs Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie   affavs76.80@gmail.com

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English : Festival du film d’animation

L’événement Festival du film d’animation Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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