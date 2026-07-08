Festival du Film « De la Page à l’Image » du Croisic Guérande Le Croisic

Informations pratiques

Le Croisic

Festival du Film « De la Page à l’Image » du Croisic Guérande

Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

Le Festival du Film de la Page à l’Image Le Croisic Guérande

Festival de cinéma

Nous avons profité de l’année blanche pour réfléchir, prendre du recul, et profiter de ce temps pour regarder et décider. Une décision qui murissait déjà depuis un moment tant le Festival a grandi, particulièrement ces dernières années, et où les attentes, les demandes, les contraintes étaient devenues nombreuses. Et il nous fallait y répondre pour éviter à l’évènement de mourir, de s’éteindre, voire de tout simplement ronronner et stagner, ou de déménager intégralement ailleurs. Un tel évènement se doit impérativement de grandir, de continuer à s’émanciper, à tous niveaux.

Nous avons donc franchi le pas. Pourquoi Guérande ? Car la ville est dotée d’un beau cinéma, à plusieurs salles, que d’autres villes ont déjà leurs festivals, et notre partenariat avec Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo et le Maire de Guérande, Nicolas Criaud, est excellent depuis plusieurs années (notamment en ce qui concerne les scolaires qui avaient déjà lieu là-bas). Nous l’avons rencontré et nous lui avons proposé cette ouverture après de nombreuses discussions ! Ouverture qui a été accueilli merveilleusement par la nouvelle équipe municipale du Croisic, menée par Jean-Yves Jegou, maire depuis mi-Mars.

Pour nous c’était important, mais aussi primordial que nous ayons cette écoute, cette attention, tant le défi va être grand. Pour nous équipe organisatrice, pour les partenaires, pour le public, festivaliers habitués et fidèles, mais aussi les nouveaux !

Et nous sommes ravis, et reconnaissants, et nous les remercions de voir que les deux maires ont tout de suite dit oui, travaillent main dans la main, en créant un véritable partenariat et une vraie synergie entre les deux villes pour que le Festival continue d’exister et de grandir. Pour 2026, mais aussi pour les années à venir avec un partenariat à pérenniser et souhaité de toutes parts.

Un plus grand territoire, plus de possibilités, plus de spectateurs. Et… un plus grand rayonnement et une plus grande visibilité !

Et quoi de mieux que de profiter des 20 ans de l’évènement pour permettre à l’enfant devenu grand de prendre son envol.

C’est donc une nouvelle aventure qui nous attend, qui vous attend, qui attend le public.

Beaucoup de choses sont encore en cours de discussions, de négociations, mais nous voulions informer le grand public de cette grande nouvelle, et nous allons vous dévoiler les premières infos et grandes lignes de cette édition 2026, nouvelle mouture du Festival du Film « De la Page à l’Image », Le Croisic Guérande.

La Direction et l’équipe du Festival du Film De la Page à l’Image Le Croisic Guérande .

Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire festivaldufilmducroisic@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival du Film « De la Page à l’Image » du Croisic Guérande Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44