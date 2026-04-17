Les Petits Dévoreurs Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic
Les Petits Dévoreurs Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic mercredi 15 juillet 2026.
Le Croisic
Les Petits Dévoreurs
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Les p’tits dévoreurs
médiathèque Le Traict d’encre
Livres à toucher, livres doudous, livres à croquer, à lire et à découvrir.
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
De 6 mois à 3 ans, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
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L’événement Les Petits Dévoreurs Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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