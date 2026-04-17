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Les Petits Dévoreurs Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic

Les Petits Dévoreurs Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Le Traict d'encre

Adresse : 5 rue de la Duchesse Anne

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Croisic

Les Petits Dévoreurs

Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Les p’tits dévoreurs
médiathèque Le Traict d’encre

Livres à toucher, livres doudous, livres à croquer, à lire et à découvrir.
 
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
De 6 mois à 3 ans, sur inscription.   .

Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Les Petits Dévoreurs Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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