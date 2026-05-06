Concert Pêr-Vari Kerbarec Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic
Concert Pêr-Vari Kerbarec Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic dimanche 26 juillet 2026.
Le Croisic
Concert Pêr-Vari Kerbarec
Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pêr-Vari Kerbarec
en duo avec la pianiste Caroline Faget
Le duo Faget-Kervarec, c’est une femme, Caroline et un homme, Pêr Vari, qui allient avec grâce le piano, le chant et la bombarde.
Ils accordent avec subtilité des univers musicaux issus à la fois de la musique classique et de la tradition bretonne. L’enregistrement de l’album Gwragez, L’île aux femmes qui reprend dans leur intégralité les textes et les mélodies du spectacle, fut une évidence, humaine et artistique un album original et sensible.
Entrée libre. .
Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
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English :
L’événement Concert Pêr-Vari Kerbarec Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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