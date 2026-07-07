Informations pratiques

Le Croisic

Les Croisi’Quais

Sur les quais Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Les Croisi’Quais

Spectacle Arts de rue

Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de jongleurs, musiciennes, chanteurs, danseuses, acrobates, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation.

Graine d’arts maquillage & sculpture sur ballons 20h30 Durée 2h rond-point d’Aiguillon

L’agence Morin voyage révolutionnaire 20h30 Durée 3h parvis de l’Ancienne Criée

Mise en boîte performances et jeux clownesques 20h30 Durée 45 min quai Lénigo

Ooz band fanfare déjantée 21h et 22h15 Durée 45 min place Dinan

Greasy Lumberjacks reprises rock et soul 21h Durée 1h30 place Donatien Lepré

Reflets en échasses échassiers 21h Durée 1h20 déambulation sur les quais

Broglii – loufoqueries de rue 21h15 Durée 1h place du 8 Mai

L’envolée fantastique échassiers 21h30 Durée 1h15 – déambulation sur les quais

Fermeture des quais dès 19h30. En cas d’intempérie, certains spectacles et animations sont susceptibles d’être annulés.

Pour toutes informations 02 28 56 78 50. .

Sur les quais Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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English :

L’événement Les Croisi’Quais Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44