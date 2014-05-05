Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma Kinépolis, Nîmes Nîmes

Nîmes

Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Cinéma Kinépolis, Nîmes 130 Rue Michel Debré Nîmes Gard

Tarif : 5 – 5 – EUR

-14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:45:00

fin : 2026-05-12 22:30:00

Date(s) :

2026-05-12

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!

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Cinéma Kinépolis, Nîmes 130 Rue Michel Debré Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Nîmes a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes