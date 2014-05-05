Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma Kinépolis, Nîmes Nîmes
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma Kinépolis, Nîmes Nîmes mardi 12 mai 2026.
Nîmes
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3
Cinéma Kinépolis, Nîmes 130 Rue Michel Debré Nîmes Gard
Tarif : 5 – 5 – EUR
-14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:45:00
fin : 2026-05-12 22:30:00
Date(s) :
2026-05-12
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!
Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!
.
Cinéma Kinépolis, Nîmes 130 Rue Michel Debré Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!
It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!
L’événement Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Nîmes a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Nemausus une cité romaine RDV à l’Office de Tourisme Nîmes 21 avril 2026
- MIOSSEC PALOMA – GRANDE SALLE Nimes 24 avril 2026
- Les journées romaines de Nîmes Nîmes 24 avril 2026
- Spartacus, l’esclave qui défia Rome Arènes de Nîmes Nîmes 24 avril 2026
- Miossec Nîmes 25 avril 2026