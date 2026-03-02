Le monument à la mémoire des martyrs de la résistance Rendez-vous devant le monument Nîmes
Le monument à la mémoire des martyrs de la résistance Rendez-vous devant le monument Nîmes samedi 9 mai 2026.
Le monument à la mémoire des martyrs de la résistance
Rendez-vous devant le monument 96 avenue Jean Jaurès Nîmes Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Cette étonnante pyramide a été réalisée en 1954 comme mémorial départemental des martyrs de la Résistance.
.
Rendez-vous devant le monument 96 avenue Jean Jaurès Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This astonishing pyramid was created in 1954 as a departmental memorial to the martyrs of the Resistance.
L’événement Le monument à la mémoire des martyrs de la résistance Nîmes a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes