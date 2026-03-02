Le monument à la mémoire des martyrs de la résistance Rendez-vous devant le monument Nîmes

Le monument à la mémoire des martyrs de la résistance

Rendez-vous devant le monument 96 avenue Jean Jaurès Nîmes Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Cette étonnante pyramide a été réalisée en 1954 comme mémorial départemental des martyrs de la Résistance.

.

Rendez-vous devant le monument 96 avenue Jean Jaurès Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This astonishing pyramid was created in 1954 as a departmental memorial to the martyrs of the Resistance.

L’événement Le monument à la mémoire des martyrs de la résistance Nîmes a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes