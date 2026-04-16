Campan

Festival du Film Paysan

à la salle polyvalente CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30

Art, écologie et paysannerie. 1ère édition organisée avec la Confédération Paysanne 65 et ses partenaires. Bénéfices reversés à la Conf 65.

Jeudi 30 Octobre — 20h30 — Cinéma Le Parvis, Ibos

Avant-première Honeyland de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov (1h26). Grand Prix Sundance 2019. Une apicultrice face au productivisme. Suivi d’échanges avec des femmes paysannes.

Vendredi 31 Octobre — Salle des Fêtes, Campan

Thème La Transmission

9h — Fleurir d’Amanda Meunier (25min) — transmission, femmes paysannes, passion de la terre

9h30 — Transmettre de Jérôme Zindy (52min) — une ferme biologique alsacienne face à la retraite

Discussion avec l’ADEAR 65 et Terres de Lien

12h30 — Repas paysan sur réservation

Thème Faire vivre, faire mourir

14h — Les Damnés d’Anne-Sophie Reinhardt (66min) — témoignages d’ouvriers d’abattoirs

15h15 — L’Abattoir idéal de Gertrude Baillot (57min) — éleveurs qui réinventent l’abattage

16h15 — Les Initiés de Colas Gorce (63min) — éleveurs et leur rapport à la vie et à la mort animale

Echanges avec l’Association de préfiguration coopérative Abattoir de Haute Bigorre

19h — Restauration paysanne en musique avec Galettes tournées et Melting transe

Samedi 1er Novembre — Salle des Fêtes, Campan

Thème Biodiversité et luttes paysannes

14h — Paysans sentinelles de Coraline Molinié (52min) — paysans défenseurs de la biodiversité

15h — Soulèvements de Thomas Lacoste (106min, avant-première) — jeunesse en lutte contre l’accaparement des terres

Echanges, repas paysan puis fête de la Conf 65

Concerts El Comunero (rock, flamenco, musiques du monde) et King Kong Blues (rock’n’roll) .

à la salle polyvalente CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Art, ecology and peasantry. 1st edition organized with Confédération Paysanne 65 and its partners. Profits donated to Confédération 65.

L’événement Festival du Film Paysan Campan a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65