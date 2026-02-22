Festival du Film Vert 3e édition Cinéma Le Sélect Granville
Ce Festival, à la fois culturel et de sensibilisation à la préservation de l’environnement, a pour but de faire découvrir des films de qualité sur le thème de la nature et du développement durable.
Organisé par l’association Les Films Verts et portée à Granville par l’association Agissons pour le climat Granville Terre et Mer, le festival propose des projections, conférences et débats en partenariat avec le centre social l’Agora et le cinéma Le Sélect de Granville. .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 08 87 14 43 agirclimat.gtm@yahoo.com
