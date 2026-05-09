Festival du Grouin l’Amerance Cancale

Cancale

Festival du Grouin

l’Amerance 5 Rue du Dr et Mme Cocar Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-01

Le Festival du Grouin regroupe des troupes de théâtre d’enfants et d’adolescents qui viennent présenter leur travail. .

l’Amerance 5 Rue du Dr et Mme Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 99 19 10

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English :

L’événement Festival du Grouin Cancale a été mis à jour le 2026-05-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel