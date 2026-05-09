Festival du Grouin l’Amerance Cancale
Festival du Grouin l’Amerance Cancale lundi 1 juin 2026.
Cancale
Festival du Grouin
l’Amerance 5 Rue du Dr et Mme Cocar Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-01
Le Festival du Grouin regroupe des troupes de théâtre d’enfants et d’adolescents qui viennent présenter leur travail. .
l’Amerance 5 Rue du Dr et Mme Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 99 19 10
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English :
L’événement Festival du Grouin Cancale a été mis à jour le 2026-05-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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