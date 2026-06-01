Saint-Vaury

Festival du Jeu

Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Festival du jeu organisé par la mairie.

Au programme marché de producteurs, intervillages, soirée barbecue, feu d’artifice, soirée dansante, spectacle des Forces Basques, buvette, animation, paella dimanche midi…

Retransmission du match de foot France Norvège le 26 juin à 21h (salle polyvalente de Saint-Vaury)

3 jours de jeu et de convivialité. .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17 secretariatmairie.st.vaury@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Jeu

L’événement Festival du Jeu Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Tourisme