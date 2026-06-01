Festival du Jeu Saint-Vaury
Festival du Jeu Saint-Vaury vendredi 26 juin 2026.
Saint-Vaury
Festival du Jeu
Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Festival du jeu organisé par la mairie.
Au programme marché de producteurs, intervillages, soirée barbecue, feu d’artifice, soirée dansante, spectacle des Forces Basques, buvette, animation, paella dimanche midi…
Retransmission du match de foot France Norvège le 26 juin à 21h (salle polyvalente de Saint-Vaury)
3 jours de jeu et de convivialité. .
Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17 secretariatmairie.st.vaury@wanadoo.fr
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English : Festival du Jeu
L’événement Festival du Jeu Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Tourisme
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