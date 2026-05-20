Saint-Vaury

Gala danse orientale

Espace William Chervy Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Gala de danse orientale organisé par Creuse Maghreb avec les danseurs Moussous du Thaurion, M.A.S de St Faury, Expression du Monde et Creuse Maghreb .

Espace William Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 97 10 creusemaghreb@gmail.com

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English : Gala danse orientale

L’événement Gala danse orientale Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret