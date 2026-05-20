Gala danse orientale Saint-Vaury
Gala danse orientale Saint-Vaury dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Vaury
Gala danse orientale
Espace William Chervy Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Gala de danse orientale organisé par Creuse Maghreb avec les danseurs Moussous du Thaurion, M.A.S de St Faury, Expression du Monde et Creuse Maghreb .
Espace William Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 97 10 creusemaghreb@gmail.com
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English : Gala danse orientale
L’événement Gala danse orientale Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret
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