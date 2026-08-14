FESTIVAL DU LIVRE Rue du Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin
vendredi 14 août 2026 · Rue du Champ de Foire · Angles-sur-l'Anglin
Informations pratiques
Angles-sur-l’Anglin
FESTIVAL DU LIVRE
Rue du Champ de Foire Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Le festival du livre rassemble bouquinistes, auteurs, artisans du livre, animations variées autour du livre et la lecture pour tout public. Animations musicales dans les rues, contes en déambulation, lecture dans les jardins, conférences, dictée. Cette année une lecture est présentée en hommage au 150ème anniversaire de la mort de George Sand. Restauration et buvette sur place. Parking gratuit. .
Rue du Champ de Foire Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 00 78 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL DU LIVRE
L’événement FESTIVAL DU LIVRE Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne