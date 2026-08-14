FESTIVAL DU LIVRE Rue du Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin

Informations pratiques

Angles-sur-l’Anglin

FESTIVAL DU LIVRE

Rue du Champ de Foire Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Le festival du livre rassemble bouquinistes, auteurs, artisans du livre, animations variées autour du livre et la lecture pour tout public. Animations musicales dans les rues, contes en déambulation, lecture dans les jardins, conférences, dictée. Cette année une lecture est présentée en hommage au 150ème anniversaire de la mort de George Sand. Restauration et buvette sur place. Parking gratuit. .

Rue du Champ de Foire Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 00 78 15

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English : FESTIVAL DU LIVRE

L’événement FESTIVAL DU LIVRE Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne