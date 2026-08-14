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FESTIVAL DU LIVRE Rue du Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin

vendredi 14 août 2026 · Rue du Champ de Foire · Angles-sur-l'Anglin

FESTIVAL DU LIVRE Rue du Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue du Champ de Foire
Adresse
Champ de Foire
Ville
86260 Angles-sur-l'Anglin
Département
Vienne
Tarif

Angles-sur-l’Anglin

FESTIVAL DU LIVRE

Rue du Champ de Foire Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Le festival du livre rassemble bouquinistes, auteurs, artisans du livre, animations variées autour du livre et la lecture pour tout public. Animations musicales dans les rues, contes en déambulation, lecture dans les jardins, conférences, dictée. Cette année une lecture est présentée en hommage au 150ème anniversaire de la mort de George Sand. Restauration et buvette sur place. Parking gratuit.   .

Rue du Champ de Foire Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 00 78 15 

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English : FESTIVAL DU LIVRE

L’événement FESTIVAL DU LIVRE Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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