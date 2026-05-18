Festival du livre de jeunesse et de Bande dessinée EN FORÊT ! CHERBOURG OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin
Festival du livre de jeunesse et de Bande dessinée EN FORÊT ! CHERBOURG OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin samedi 30 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Festival du livre de jeunesse et de Bande dessinée EN FORÊT !
CHERBOURG OCTEVILLE Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Pour sa 39e édition, le festival du livre déménage et vient s’installer en centre-ville pour célébrer les livres et la forêt. Une vingtaine d’auteurs-illustrateurs en dédicaces et de nombreuses animations pour tous les âges (spectacles, ateliers, lectures…) .
CHERBOURG OCTEVILLE Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 7 85 27 95 81 festivaldulivrecherbourg@gmail.com
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English : Festival du livre de jeunesse et de Bande dessinée EN FORÊT !
L’événement Festival du livre de jeunesse et de Bande dessinée EN FORÊT ! Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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