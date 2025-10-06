Le Trident Lumières sur les partitas de Bach Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Lumières sur les partitas de Bach

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-05-21 19:30:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

ROMAIN DESCHARMES.

Plongez dans un bain musical, visuel et sonore avec l’un des tubes du répertoire pour clavier Les 6 Partitas de Jean-Sébastien Bach.

Le pianiste Romain Descharmes se distingue aussi bien en concert avec orchestre qu’en récital ou en musique de chambre. En 2006, il se voit décerner le Premier Grand Prix lors du concours international de Dublin, ce qui l’amène à jouer en récital sur plusieurs scènes prestigieuses telles que le Carnegie Hall de New York.

Serge Meyer est un artiste scénographe d’images pour le théâtre, la danse, l’opéra et la musique de chambre. Issu des arts plastiques, il conçoit à la fois la création des images et leur dispositif de présentation.

En jouant sur l’architecture du merveilleux théâtre à l’Italienne de Cherbourg, et en écho à la stupéfiante modernité des partitions de Jean-Sébastien Bach, La Belle Saison nous propose un nouveau type de concert par la lumière et le mapping, comme une fusion hypnotique du son et de l’espace.

Tout public Durée 3h avec entracte. .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

