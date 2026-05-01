ENTRE-DEUX Cherbourg-en-Cotentin
ENTRE-DEUX Cherbourg-en-Cotentin mercredi 27 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
ENTRE-DEUX
2 cour Marie Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
L’exposition réunit des œuvres qui se situent dans un espace d’instabilité perceptive, entre fragment et totalité, apparition et effacement, image et trace. Photographies (Olivier Umhauer), dessins (Aurélie Brame) et sculptures en céramique (Géraldine Guilbaud) y explorent des états intermédiaires où les repères du regard vacillent.
Les œuvres n’y fixent pas un sens mais ouvrent un champ d’expérience, entre compréhension et appréhension.
Vernissage le samedi 30 mai à partir de 18h en présence des artistes
Du mercredi au samedi de 11h à 18h .
2 cour Marie Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 27 48 22 44 contact@galeriemargauxtangre.fr
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English : ENTRE-DEUX
L’événement ENTRE-DEUX Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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