Festival Pint of Science Salle des Fête de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Festival Pint of Science

Salle des Fête de Cherbourg Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Le projet est simple Un verre à la main, dans une ambiance conviviale, les scientifiques quittent leurs laboratoires pour partager leurs recherches avec le public. Un format accessible, interactif et sans prérequis, pour découvrir la science autrement. Présent dans plus de 500 villes à travers le monde, Pint of Science rassemble chaque année des milliers de chercheurs et des centaines de milliers de participants.

Cette année, le festival international Pint of Science revient à Cherbourg, les 18, 19 et 20 mai pour six conférences scientifiques accessibles à tou-te-s ! Chaque soir, deux présentations d’une quinzaine de minutes sur un thème allant de l’astronomie à psychologie en passant par l’ingénierie des matériaux ! .

Salle des Fête de Cherbourg Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 35 28 70 25 noemie.baux.bio@gmail.com

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English : Festival Pint of Science

L’événement Festival Pint of Science Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin