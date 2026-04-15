Visite guidée d’un jardin urbain aux multiples facettes, Le jardin chou, Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée d’un jardin urbain aux multiples facettes 5 – 7 juin Le jardin chou Manche

4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

De l’ornement au verger/potager, toutes les facettes d’un jardin urbain joliment orchestré, agrémenté d’une serre en bois et d’installations parfois insolites.

Au pied de deux bouleaux au tronc blanc, se déroulent d’exubérants massifs de vivaces, d’arbustes et de roses anciennes.

Devant la terrasse en bois plein sud, se naturalisent des plantes méditerranéennes et australes (agaves, cistes, agapanthes, graminées …) en un ravissant jardin de gravier qui s’enrichit d’année en année de pots de succulentes qu’affectionne la propriètaire.

Créé en 1995 sur un espace de 1400m2, ce jardin est en constante évolution.

Le jardin chou 269 rue du 25 juin 1944, Tourlaville, 50110 Cherbourg-en Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50110 Tourlaville Manche Normandie 06 89 23 97 54 C’est un jardin de ville de 1 400m² créé en 1995 aux multiples facettes ou les floraisons se succèdent tout au long de l’année. C’est aussi un jardin subtilement orchestré en plusieurs espaces avec des aménagements ou les objets de récupération sont omni présents. Bus de ville éventuellement et possibilité de se stationner facilement.

De l’ornement au verger/potager, toutes les facettes d’un jardin urbain joliment orchestré, agrémenté d’une serre en bois et d’installations parfois insolites.

©lejardinchou