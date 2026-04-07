Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fréquence grenouille Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Fréquence grenouille Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin samedi 23 mai 2026.

Lieu : Tourlaville

Adresse : 356 rue des Algues

Ville : 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Fréquence grenouille

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Conférence tout public sur la sensibilisation du grand public à la nécessité de préserver les zones humides. Inscription obligatoire.   .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16  maison.littoral.50110@cherbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fréquence grenouille

L’événement Fréquence grenouille Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin