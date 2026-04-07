Fréquence grenouille Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Fréquence grenouille

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Conférence tout public sur la sensibilisation du grand public à la nécessité de préserver les zones humides. Inscription obligatoire. .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

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English : Fréquence grenouille

L’événement Fréquence grenouille Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin