Fréquence grenouille Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Fréquence grenouille Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin samedi 23 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Fréquence grenouille
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Conférence tout public sur la sensibilisation du grand public à la nécessité de préserver les zones humides. Inscription obligatoire. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
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English : Fréquence grenouille
L’événement Fréquence grenouille Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin