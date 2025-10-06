Le Trident Salon lumières sur les partitas de Bach Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin
Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-05-20 19:30:00
fin : 2026-05-20
2026-05-20
ROMAIN DESCHARMES.
Quand la musique se vit aussi en coulisses !
La veille du concert, retrouvez les musiciens sur le plateau du théâtre pour un moment privilégié. Pendant une heure, en toute intimité, ils vous dévoilent les coulisses du concert, partagent des anecdotes, leurs inspirations… et bien sûr, jouent quelques notes en avant-première ! Que vous n’y connaissiez rien en musique ou que vous soyez mélomane, cet instant est fait pour vous !
Tout public Durée 1h. .
Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
English : Le Trident Salon lumières sur les partitas de Bach
