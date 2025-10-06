Le Trident Our calling Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Our calling

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

BALLAKÉ SISSOKO & PIERS FACCINI.

Quand le songwriter folk londonien rencontre l’héritier de la grande tradition de la kora et de la musique mandingue.

Il est des alliances artistiques dont l’évidence saute aux yeux, et parfois aussi aux oreilles.

Le grand musicien malien Ballaké Sissoko, virtuose de la kora, et le talentueux songwriter anglo-italien Piers Faccini, adepte d’un folk hypersensible, s’unissent sur scène pour un concert accompagnant la sortie de l’album Our Calling.

La beauté de l’album réside dans sa profonde essence malienne, tout en étant subtilement imprégnée d’un esprit de chanson folk chantée en anglais.

Naviguant entre héritage anglo-saxon et traditions de Méditerranée et d’Afrique, Piers Faccini nous rappelle que changer de langue permet de changer de couleur .

Ensemble, ils créent de nouvelles formes de chanson avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions.

Une rencontre au sommet entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

La grande classe !

Tout public Durée 1h15. .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

