Un petit goût d’Irlande, L’Autre lieu, Cherbourg-en-Cotentin

Un petit goût d’Irlande Dimanche 3 mai, 10h00 L’Autre lieu Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Les contes et les légendes d’Irlande ont une saveur particulière : on y trouve un peu de sel marin, une pincée de tourbe, un zeste de vent et beaucoup d’imagination…

Je le sais, car dans le brouillard, accroché à la montagne malgrè un vent à décorner un bélier, le Stone Man m’a tout raconté !

Dans ce spectacle, il y a donc une biche blanche, une famine, un pêcheur solitaire, une femme-phoque, une ZNIEFF, de la laine à carder, filer et tisser, une bouilloire, des femmes cornues, des pubs et un Leprechaun plus malin qu’un irlandais !

Et on sautera les deux pieds dans la tourbe pour clôturer le tout en chanson…

L’Autre lieu 61 Rue de l’Abbaye 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie

Les contes et les légendes d’Irlande ont une saveur particulière : on y trouve un peu de sel marin, une pincée de tourbe, un zeste de vent et beaucoup d’imagination… Bulles de Théâtre