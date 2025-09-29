Le Trident Une Histoire Autrichienne Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Une Histoire Autrichienne

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Date(s) :

2026-04-28

LES MALADROITS.

Les Maladroits, vous connaissez ?

Après Frères, Camarades, Joueurs et Subjectif Lune, accueilli l’an dernier, ils reviennent au Trident. Et cette fois-ci, avec un solo.

Le comédien Arno Wögerbauer a un nom autrichien. Petit, il rend visite à sa famille en Autriche. Sa grand-mère l’emmène un peu partout. Et puis, il y a le grand-oncle, Joseph. Il a grandi à quelques kilomètres du camp de Mauthausen.

Un jour, dans la maison familiale autrichienne, Arno trouve dans un coffre les cahiers d’élèves de son grand-oncle avec des cours expliquant les types de races et un album du genre Panini , avec des photos des hauts dignitaires nazis à collectionner et à coller…Adolescent dans les années 1930, le grand-oncle sera enrôlé dans l’armée allemande en 1944.

Qui est ce grand-oncle ?

Qu’est-ce que cela signifie de vivre à une vingtaine de kilomètres d’un des plus grands camps de concentration du Reich ?

Que s’est-il passé pour lui après la guerre ?

Tout public, dès 14 ans.

Durée 1h.

Spectacle en création. .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

