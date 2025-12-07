Concert Julien Loko Irish Band Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Concert Julien Loko Irish Band

Équeurdreville-Hainneville Espace Culturel de l’Agora Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Après avoir enflammé l’édition 2025 du festival Le Cotentin fête l’Irlande, Julien Loko Irish Band revient à l’Agora pour l’édition 2026 avec un nouveau live encore plus rock, plus irlandais et totalement immersif !

Le groupe fusionne l’énergie du rock avec la puissance et la poésie de la musique celtique. Leur nouveau spectacle mêle sonorités irlandaises, rythmes tribaux et ambiance visuelle pour vous plonger au cœur des légendes et des paysages d’Irlande.

Violons irlandais, percussions, guitares et voix puissante chaque morceau est un voyage. Sur scène, l’énergie est intense, généreuse et communicative, offrant au public une véritable immersion irish rock.

Le Julien Loko Irish Band s’inscrit dans le Pagan Irish Rock, un style qui mêle rock moderne et univers mythologique irlandais, inspiré des traditions anciennes et de la nature sauvage. Cette identité forte a conduit le groupe sur de nombreuses scènes et festivals en France comme à l’étranger, porté par une communauté de fans toujours plus nombreuse.

Un concert vibrant, moderne et envoûtant.

Une expérience à vivre pleinement.

A partir de 4 ans.

Profitez d’un tarif exceptionnel Early Bird jusqu’au 31/12 ! .

Équeurdreville-Hainneville Espace Culturel de l’Agora Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

