Concert Sakina Abdou (saxophone solo)/duo Bruno Ruder (piano) Yoann Loustalot (trompette) Rue des Mouettes Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Concert Sakina Abdou (saxophone solo)/duo Bruno Ruder (piano) Yoann Loustalot (trompette)

Rue des Mouettes Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Pour la première fois depuis sa création en 2020, Presqu’Ile Impro Jazz propose une soirée en deux plateaux.

1er plateau Sakina ABDOU Saxophone Solo, éclectique dans ses goûts, faisant autant référence à Björk qu’à Jimmy Giuffre, à Gainsbourg qu’à Roscoe Michell, elle extrait de son saxophone un son unique, très personnel, puissant, écorché et poétique.

2ème plateau Yoann LOUSTALOT (Trompette) Bruno RUDER (piano) ont en commun de défendre une esthétique de la nuance et de l’imprévisible. Ils incarnent une forme de liberté musicale profondément contemporaine où la beauté naît souvent de l’accident et du fragile. .

Rue des Mouettes Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 87 84 87 87 presquileimprojazz@gmail.com

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English : Concert Sakina Abdou (saxophone solo)/duo Bruno Ruder (piano) Yoann Loustalot (trompette)

L’événement Concert Sakina Abdou (saxophone solo)/duo Bruno Ruder (piano) Yoann Loustalot (trompette) Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin