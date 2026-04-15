Visite libre du jardin, Jardin du Radiophare, Cherbourg-en-Cotentin
Visite libre du jardin, Jardin du Radiophare, Cherbourg-en-Cotentin samedi 6 juin 2026.
Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin du Radiophare Manche
5€, 3€ sur présentation de la carte de fidélité Cotentin côté Jardins.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Le jardin du Radiophare est ouvert dans le cadre de la manifestation nationale rendez-vous aux Jardins.
La visite est libre, et une visite guidée est proposée à 15H
Jardin du Radiophare 7 rue des Mesliers, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50460 Querqueville Manche Normandie 06 75 41 30 48 http://jardinradiophare.free.fr/ Jardin tout en longueur créé en 2014, aux ambiances très différentes, membre de l’association Cotentin côté Jardins.
Le jardin du Radiophare est ouvert dans le cadre de la manifestation nationale rendez-vous aux Jardins.
© B.Bégué
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- CONCERT “Tremola” par Vero Mercado | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 15 avril 2026
- Les Fairways de la Manche La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 16 avril 2026
- COMPLET Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus Equeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin 19 avril 2026
- À la découverte du Trottebec Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 21 avril 2026
- Les habitants de la mare Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 23 avril 2026