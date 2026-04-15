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Visite libre du jardin, Jardin du Radiophare, Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre du jardin, Jardin du Radiophare, Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre du jardin, Jardin du Radiophare, Cherbourg-en-Cotentin samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du Radiophare

Adresse : 7 rue des Mesliers, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin

Ville : 50460 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5€, 3€ sur présentation de la carte de fidélité Cotentin côté Jardins.

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin du Radiophare Manche

5€, 3€ sur présentation de la carte de fidélité Cotentin côté Jardins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin du Radiophare est ouvert dans le cadre de la manifestation nationale rendez-vous aux Jardins.
La visite est libre, et une visite guidée est proposée à 15H

Jardin du Radiophare 7 rue des Mesliers, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50460 Querqueville Manche Normandie 06 75 41 30 48 http://jardinradiophare.free.fr/ Jardin tout en longueur créé en 2014, aux ambiances très différentes, membre de l’association Cotentin côté Jardins.
Le jardin du Radiophare est ouvert dans le cadre de la manifestation nationale rendez-vous aux Jardins.

© B.Bégué

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