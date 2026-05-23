Croisière au large des côtes de la Hague Pont Tournant Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Croisière au large des côtes de la Hague

Pont Tournant Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 21:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Profitez des premiers jours de l’été pour embarquer à bord de l’Adèle et découvrir les côtes de la Hague depuis la mer !

A bord, un guide conférencier vous dévoilera l’histoire des ports de Cherbourg (ports militaire, de pêche et de plaisance) et des constructions de la Rade avant d’entamer la croisière le long des paysages verdoyants de la Hague.

Il vous livrera les faits historiques et mythiques de ce littoral, très prisé des contrebandiers, et vous découvrirez le ports d’Omonville-la-Rogue, l’anse Saint-Martin réputée pour ses légendes, ainsi que les côtes de Gréville, chères au cœur de l’artiste Jean-François Millet.

Pour encore plus de convivialité, des planches apéritives mixtes seront à partager accompagnées d’un verre de cidre ou de jus de pomme.

Avec un peu de chance, cette escapade en début de soirée sera l’occasion de croiser quelques grands dauphins, très nombreux en mer de la Manche, avant un retour vers Cherbourg au coucher du soleil…

Durée 3h. Retour au port vers 21h30.

Compris dans le tarif la croisière commentée, planches apéritives à partager et un verre de cidre ou de jus de pomme. .

Pont Tournant Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Croisière au large des côtes de la Hague

L’événement Croisière au large des côtes de la Hague Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin