Festival Les Art’Zimutés Plage Verte Cherbourg-en-Cotentin

Festival Les Art'Zimutés

Plage Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi 2026-06-24 13:00:00

fin : 2026-06-27 03:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Après une édition anniversaire plus que grandiose, Les Art’Zimutés festival Hétéroclite, Éthique et Humain revient pour sa 26e édition à la Plage Verte de Cherbourg-en-Cotentin !

24 Boom des Art’Zimutés (journée jeune public),

25 Jeudi en Herbe (journée amateur),

26-27 coeur du festival.

Line-up La Rue Kétanou & Les Ogres de Barback JoeyStarr Soundsystem Gaëtan Roussel Jahneration Rougir + à venir… .

Plage Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 09 13 07 92 communication@lesartzimutes.com

