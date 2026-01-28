Festival Les Art’Zimutés Plage Verte Cherbourg-en-Cotentin
Festival Les Art'Zimutés Plage Verte Cherbourg-en-Cotentin mercredi 24 juin 2026.
Festival Les Art’Zimutés
Plage Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : Vendredi 2026-06-24 13:00:00
fin : 2026-06-27 03:00:00
2026-06-24
Après une édition anniversaire plus que grandiose, Les Art’Zimutés festival Hétéroclite, Éthique et Humain revient pour sa 26e édition à la Plage Verte de Cherbourg-en-Cotentin !
24 Boom des Art’Zimutés (journée jeune public),
25 Jeudi en Herbe (journée amateur),
26-27 coeur du festival.
Line-up La Rue Kétanou & Les Ogres de Barback JoeyStarr Soundsystem Gaëtan Roussel Jahneration Rougir + à venir… .
Plage Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 09 13 07 92 communication@lesartzimutes.com
