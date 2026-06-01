Petits désordres et grands vertiges Rue Martin Luther King Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Petits désordres et grands vertiges

Rue Martin Luther King La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les ateliers théâtre du Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin vous donnent rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du jeu, de l’émotion et de l’imaginaire.

Inspirées des univers de grands auteurs tels que Joël Pommerat, Jean-Michel Ribes ou Miguel de Cervantès, les différentes propositions théâtrales nous entraîneront dans un voyage sensible, drôle et parfois vertigineux à travers les relations humaines, les rêves, les souvenirs et les questionnements qui traversent nos vies.

Au fil de la soirée, le public découvrira un Petit Chaperon rouge revisité, les situations décalées et absurdes de Théâtre sans animaux, les aventures idéales et poétiques de Don Quichotte, ainsi que les fragments de vie de La Réunification des deux Corées.

Deux séances sont proposées au cours de la soirée. Les spectateurs sont invités à assister si possible à l’ensemble du programme afin de profiter pleinement de cette traversée théâtrale, mais chaque séance nécessite une réservation distincte.

Une belle occasion de découvrir le travail mené tout au long de l’année au sein des ateliers théâtre du Conservatoire et de partager un moment de culture, d’émotion et de convivialité. .

Rue Martin Luther King La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

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English : Petits désordres et grands vertiges

L’événement Petits désordres et grands vertiges Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin