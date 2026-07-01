Visite guidée Les œuvres de Millet au musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
mardi 28 juillet 2026 · Le Quasar Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée Les œuvres de Millet au musée Thomas Henry
Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Détenteur du premier ensemble public d’œuvres de jeunesse de Jean-François Millet, le musée Thomas Henry consacre une salle de son parcours à l’artiste.
La visite présente les différentes phases de sa vie artistique et ses liens avec le territoire cotentinois.
Sur réservation. .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Visite guidée Les œuvres de Millet au musée Thomas Henry
L’événement Visite guidée Les œuvres de Millet au musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin
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