Visite guidée Les salons de l’hôtel de ville Place de la République Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Les salons de l’hôtel de ville

Place de la République Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21

Commencés à la fin du XVIIIe siècle, les travaux de construction de l’hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville se poursuivent au XIXe avec, en particulier, l’enfilade des salons au sud-ouest. Pendant longtemps, archives, tableaux et curiosités furent présentés dans ces salles.

Lors du déménagement de la bibliothèque municipale, les salons de l’hôtel de Ville deviennent salons d’apparat. La salle des mariages est rehaussée par l’ancienne cheminée de l’abbaye du Vœu remontée en 1858. La Rotonde raconte les grands moments de l’histoire de la ville en quatre toiles (Guerre de Cent Ans, visite de Louis XVI, épopée napoléonienne et Débarquement). Le Salon dit de l’Impératrice, décoré par Geuffroy, architecte de la ville, est consacré à la marine française.

Les salons sont inscrits au titre des Monuments Historiques.

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Place de la République Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite guidée Les salons de l’hôtel de ville

L’événement Visite guidée Les salons de l’hôtel de ville Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cotentin