Visite Satan à hauteur d’enfants Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
mercredi 22 juillet 2026 · Musée Thomas Henry · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Visite Satan à hauteur d’enfants
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 15:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-13
Qui a des cornes, un groin rigolo et des griffes pointues ? Le diable bien sûr !
Accompagnés d’une médiatrice, les enfants de 3 à 5 ans partent pour une chasse aux indices captivante au cœur de l’exposition sur Satan.
À hauteur d’enfant, on observe, on s’amuse à se faire (un peu) peur et on découvre les attributs de ce drôle de personnage. Une visite pour apprivoiser les monstres des tableaux et repartir avec des histoires plein la tête !
Sur réservation .
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Visite Satan à hauteur d’enfants
L’événement Visite Satan à hauteur d’enfants Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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