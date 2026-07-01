Visite Satan à hauteur d’enfants Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Visite Satan à hauteur d’enfants

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-13

Qui a des cornes, un groin rigolo et des griffes pointues ? Le diable bien sûr !

Accompagnés d’une médiatrice, les enfants de 3 à 5 ans partent pour une chasse aux indices captivante au cœur de l’exposition sur Satan.

À hauteur d’enfant, on observe, on s’amuse à se faire (un peu) peur et on découvre les attributs de ce drôle de personnage. Une visite pour apprivoiser les monstres des tableaux et repartir avec des histoires plein la tête !

Sur réservation .

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : Visite Satan à hauteur d’enfants

L’événement Visite Satan à hauteur d’enfants Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin