Visite guidée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au 19e siècle Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
jeudi 23 juillet 2026 · Le Quasar Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au 19e siècle
Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-26 2026-08-20 2026-08-30
Redécouvrez le XIXe siècle sous un éclairage méconnu celui de Satan.
Entre chute tragique et révolte sublime, cette visite guidée vous plonge au cœur d’une époque qui a transformé le diable en héros romantique et rebelle. Des gravures de Delacroix aux visions de Gustave Doré, parcourez les chefs-d’œuvre de l’exposition pour comprendre comment les artistes ont exploré l’ombre, le mystère et la transgression. Une traversée fascinante de l’histoire de l’art pour décoder les symboles de cet Ange de la Révolte qui continue de hanter notre imaginaire.
Durée 1h
Sur réservation .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Visite guidée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au 19e siècle
L’événement Visite guidée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au 19e siècle Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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