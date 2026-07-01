Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au 19e siècle

Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-26 2026-08-20 2026-08-30

Redécouvrez le XIXe siècle sous un éclairage méconnu celui de Satan.

Entre chute tragique et révolte sublime, cette visite guidée vous plonge au cœur d’une époque qui a transformé le diable en héros romantique et rebelle. Des gravures de Delacroix aux visions de Gustave Doré, parcourez les chefs-d’œuvre de l’exposition pour comprendre comment les artistes ont exploré l’ombre, le mystère et la transgression. Une traversée fascinante de l’histoire de l’art pour décoder les symboles de cet Ange de la Révolte qui continue de hanter notre imaginaire.

Durée 1h

Sur réservation .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au 19e siècle

L’événement Visite guidée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au 19e siècle Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin