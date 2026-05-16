Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin vendredi 17 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Où se cachent-ils tous ? Partons à la recherche des mammifères de Normandie à l’occasion d’un parcours nature et ludique.
Inscription obligatoire. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
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English : Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie
L’événement Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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