Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Où se cachent-ils tous ? Partons à la recherche des mammifères de Normandie à l’occasion d’un parcours nature et ludique.

Inscription obligatoire. .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

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English : Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie

L’événement Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin