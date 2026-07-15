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Yoga et marche afghane à la plage Querqueville Cherbourg-en-Cotentin

samedi 1 août 2026 · Querqueville · Cherbourg-en-Cotentin

Yoga et marche afghane à la plage Querqueville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Querqueville
Adresse
Espace vert de la plage de Querqueville
Ville
50460 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Yoga et marche afghane à la plage

Querqueville Espace vert de la plage de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez nous rejoindre pour une séance de yoga et la découverte de la Marche Afghane à la plage.
Pour le yoga apporter un tapis, une serviette et un palid.
Pour la Marche Afghane se chausser de chaussures confortables non montantes, de vêtements adaptés à la météo du jour et d’une petite bouteille d’eau.   .

Querqueville Espace vert de la plage de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 80 61 23 54  naturopathe.martineboutraiscolace@orange.fr

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English : Yoga et marche afghane à la plage

L’événement Yoga et marche afghane à la plage Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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