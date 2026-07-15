Yoga et marche afghane à la plage Querqueville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Yoga et marche afghane à la plage

Querqueville Espace vert de la plage de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez nous rejoindre pour une séance de yoga et la découverte de la Marche Afghane à la plage.

Pour le yoga apporter un tapis, une serviette et un palid.

Pour la Marche Afghane se chausser de chaussures confortables non montantes, de vêtements adaptés à la météo du jour et d’une petite bouteille d’eau. .

Querqueville Espace vert de la plage de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 80 61 23 54 naturopathe.martineboutraiscolace@orange.fr

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English : Yoga et marche afghane à la plage

L’événement Yoga et marche afghane à la plage Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin