Yoga et marche afghane à la plage Querqueville Cherbourg-en-Cotentin
samedi 1 août 2026 · Querqueville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Yoga et marche afghane à la plage
Querqueville Espace vert de la plage de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez nous rejoindre pour une séance de yoga et la découverte de la Marche Afghane à la plage.
Pour le yoga apporter un tapis, une serviette et un palid.
Pour la Marche Afghane se chausser de chaussures confortables non montantes, de vêtements adaptés à la météo du jour et d’une petite bouteille d’eau. .
Querqueville Espace vert de la plage de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 80 61 23 54 naturopathe.martineboutraiscolace@orange.fr
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English : Yoga et marche afghane à la plage
L’événement Yoga et marche afghane à la plage Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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