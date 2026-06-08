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Tournée des plages Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Tournée des plages Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Tournée des plages Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Tourlaville

Adresse : Boulevard de Collignon

Ville : 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Tournée des plages

Tourlaville Boulevard de Collignon Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-20

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Inscription obligatoire pour les activités nautiques (places limitées) nautisme@lecotentin.fr.
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Tourlaville Boulevard de Collignon Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie   nautisme@lecotentin.fr

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English : Tournée des plages

L’événement Tournée des plages Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cotentin La Hague

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