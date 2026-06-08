Tournée des plages Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Tournée des plages Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin lundi 20 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Tournée des plages
Tourlaville Boulevard de Collignon Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Profitez de nombreuses animations gratuites autour de notre littoral et de sa préservation,
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Inscription obligatoire pour les activités nautiques (places limitées) nautisme@lecotentin.fr.
Combinaisons néoprène mises gratuitement à disposition. .
Tourlaville Boulevard de Collignon Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie nautisme@lecotentin.fr
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English : Tournée des plages
L’événement Tournée des plages Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cotentin La Hague
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